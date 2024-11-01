Тюменские онкологи и гематологи отмечены премией "Врач с большой буквы"

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Лучших представителей онкологической и гематологической служб отметили в Тюмени в рамках V ежегодной экспертной премии "Врач с большой буквы". В этом году лауреатами стали онкохирург, детский и взрослый гематолог, радиолог и химиотерапевт: это специалисты Медицинского города Анна Зуева, Данил Мелинг, Таврос Аслоян и ОКБ № 1 Анастасия Винокурова, Анна Чернова, сообщает областной департамент здравоохранения.

"Премия "Врач с большой буквы" – важное событие в медицинской среде. Эта награда – знак признания заслуг врачей, чей труд и достижения получили высокую оценку по результатам независимого аудита качества медицинской помощи. Мы понимаем, какой сложный ежедневный путь проходит доктор со своими пациентами, и сегодня имеем возможность поблагодарить их за истинное гуманное служение людям", — подчеркнула в ходе церемонии награждения заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

При выборе лауреатов независимые эксперты оценивали работу врачей по ключевым критериям качества, а именно соблюдение клинических рекомендаций, отсутствие дефектов онкологической помощи и осложнений после высокодозной химиотерапии, полноту диагностики для применения таргетной терапии, успешно выполненные органосохраняющие и малоинвазивные операции, а также применение современных методов и эффективных схем лечения пациентов.

Главная награда победителям – индивидуальные программы стажировок и обмена опытом в федеральных центрах, которые разработаны учредителем премии с учетом интересов и пожеланий лауреатов. В НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина врачи пройдут очное обучение по химиотерапии, радиотерапии, хирургии, гематологии смогут поработать с коллегами, специализирующимися на лечении гемобластозов, лейкозов и лимфом у взрослых. В НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева для лауреатов подготовлена практика и обмен опытом по направлению "детская онкология".

Премия "Врач с большой буквы" вручается с 2020 года. Учредителем выступает компания "АльфаСтрахование - ОМС" при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области. Всего с этого времени номинантами стали более 20 тыс. врачей разных специальностей, из них 600 были удостоены награды.