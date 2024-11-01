В Тюмени на детском маркете представят рисунки, открытки и выпечку
Общество, 16:49 28 ноября 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)
Детский "Здесь маркет" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 30 ноября.
Юные тюменцы представят рисунки, открытки, украшения, товары для дома, выпечку и другие удивительные вещи, сделанные вручную учениками "Ок.кружок".
Кроме этого, посетители смогут приобрести детские книги от магазина "Никто не спит".
Маркет начнется в 16 часов до 30 минут. Возрастное ограничение: 0+