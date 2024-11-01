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В Тюмени на детском маркете представят рисунки, открытки и выпечку

Общество, 16:49 28 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Детский "Здесь маркет" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 30 ноября.

Юные тюменцы представят рисунки, открытки, украшения, товары для дома, выпечку и другие удивительные вещи, сделанные вручную учениками "Ок.кружок".

Кроме этого, посетители смогут приобрести детские книги от магазина "Никто не спит".

Маркет начнется в 16 часов до 30 минут. Возрастное ограничение: 0+

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# дети , маркет

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