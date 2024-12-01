Тюменские активисты отремонтировали технику для отправки на фронт

| Фото: Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Ремонт двух автомобилей "Шевроле Нива" провели активисты первичной ячейки №300 Тюменского городского отделения "Единой России". Обе машины уже переданы в зону специальной военной операции.

Как рассказал секретарь первички Максим Демин, у одного из авто пришлось демонтировать коробку передач для полноценного ремонта и обслуживания. Помимо этого, оба внедорожника укомплектовали запасным комплектом колес.

"Пусть автомобили приносят пользу нашим тюменским бойцам в исполнении поставленных задач!", - прокомментировал Максим Демин.

Отметим, что помощь фронту стала приоритетом в работе первичных ячеек в Тюмени с первых дней специальной военной операции. При активном участии партийцев, предприятий и организаций, неравнодушных горожан на фронт и приграничные районы из Тюмени доставлено свыше 400 тонн гуманитарного груза. Накануне секретарь реготделения "Единой России" Андрей Артюхов и руководитель партийной фракции в городской думе Дмитрий Осипов передали в зону СВО шесть единиц высокопроходимой техники: "Газель", УАЗ, квадроциклы и мототехнику.