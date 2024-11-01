Ученые: хронотип влияет на мотивацию к обучению

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хронотип влияет на мотивацию к обучению - выяснила международная группа ученых, в том числе из Тюменского медуниверситета. В исследовании участвовали 540 студентов-медиков первого и второго курсов из России, Польши, Японии и Австралии, сообщает пресс-служба вуза.

Большинство участников - 60,5 % - относились к промежуточному хронотипу, 26,7 % - к утреннему, 12,7 % - к вечернему. Учащихся попросили заполнить опросники уравновешенности (MEQ) и мотивированных стратегий обучения (MSLQ).

Ученые проверили гипотезу о том, что студенты с вечерним хронотипом засыпают после полуночи и поздно встают, меньше мотивации к учебе и достижению успехов. Это связано с тем, что они с трудом просыпаются и по утрам быть менее активными.

Наиболее значимым результатом исследования стало то, что хронотип влияет на мотивацию к обучению. У студентов вечернего типа она оказалась ниже, чем у представителей остальных двух, сообщил хронобиолог, профессор кафедры биологии Тюменского медицинского университета Денис Губин.

"Учебная успеваемость представителей вечернего хронотипа тоже более низкая, свидетельствуют результаты более раннего исследования коллег. Это может быть связано со световой гигиеной, то есть дефицитом у таких студентов дневного и избытком вечернего света. Мы предполагаем, что повлиять на их мотивацию к обучению возможно с помощью создания определённых световых условий на учебе и в быту, либо путем коррекции расписания занятий, то есть их переноса на более позднее время", - пояснил он.

Экспериментальный проект "Умное расписание" планируют реализовать в Тюменском медицинском университете для нескольких групп студентов начальных курсов

Результаты исследований ученых опубликованы в издании BMC Medical Education.