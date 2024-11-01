Тоболяк отправится на восемь лет в колонию за попытку сбыта наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорил Тобольский городской суд местного жителя за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в январе 2023 года 32-летний обвиняемый через Интернет вступил в сговор с неустановленным лицом для работы курьером-закладчиком и незаконного сбыта наркотиков на территории Тобольска.

В феврале 2023 года при фотографировании месторасположения тайников он был задержан сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъяли более 17 граммов вещества, содержащего мефедрон.

Тобольский городской суд вынес приговор с учетом позиции государственного обвинителя и признал 32-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.