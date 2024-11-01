Аллею снеговиков слепят в Нижнетавдинском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на лучшего снеговика пройдет в Нижнетавдинском районе с 1 по 25 декабря.

К участию приглашают как трудовые коллективы, так и жителей муниципалитета. Лепка снеговиков пройдет в один день, в итоге Нижнюю Тавду украсит целая аллея снеговиков, сообщает пресс-служба районной администрации.

При этом зимняя скульптура должна соответствовать определенным требованиям. Снеговик должен быть только из снега, без искусственных материалов, украшения тоже можно использовать тоже только натуральные. Высота скульптуры - от полутора до двух метров, оригинальность и креативность приветствуется.

Чтобы принять участие, нужно подать заявку с 1 декабря и согласовать место расположения будущего снеговика с управлением по благоустройству районной администрации.