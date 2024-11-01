В Тюменской области в декабре стартует проект #ВНовыйГодБезДТП

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия социальной кампании #ВНовыйГодБезДТП стартуют в Тюменской области в декабре. Они будут направлены на формирование законопослушного и позитивного поведения участников дорожного движения перед началом нового 2025 года.

Автоинспекторы призовут водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения, используя ключевые слова и хештеги: #СбавьСкорость, #Пристегнись, #ДорогиБезДТП, #ВниманиеНаДорогу, #СоблюдаемПДД.

"Очень важно в декабре сдержать рост дорожной аварийности и смертности людей на дорогах в условиях повышенного трафика движения по федеральным и региональным автодорогам региона, - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - печальный опыт прошлых показывает, что в этом месяце люди чаще гибнут в ДТП, чем в другие. Возможно, сказывается человеческий фактор: стараясь завершить все намеченные дела, участники движения становятся менее внимательными, водители превышают скоростной режим", - сказал Андрей Миллер.

В этом году в области произошло 2 тыс. 622 ДТП, в них погибли 158 человек, 3 тыс. 400 были ранены. Число погибших на дорогах людей снизилось почти на 10 %, сообщает Госавтоинспекция региона.