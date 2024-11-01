Съемки сериала "Романовы: преданность и предательство" завершили в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Съемки киносериала "Романовы: преданность и предательство" завершились в Тюменской области. Всего выйдет 12 серий.

Рекламная кампания стартует на Первом канале с января 2025 года, сообщил "Тюменской области сегодня" продюсер картины Олег Урушев на площадке VI Тюменского экспортного форума.

"Отработано 100 смен. В ближайшее время мы приступим к съемкам промороликов. Мировые права на серию все проданы им, у нас остались только права на киноверсию, которую мы планируем. Уже проявила интерес Дания, потому что Мария Федоровна (жена Александра III, мать Николая II) является национальной героиней этой страны. Провинциальная принцесса стала царицей России. Они ее чтят как своего кумира", – добавил он.

Напомним, что в основу сюжета легла одноименная книга российского писателя, главного редактора журнала "Сибирское богатство" Сергея Козлова. Помимо Тюменской области съемки также велись в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Финальные сцены будут снимать в январе. Премьера киносериала ожидается в конце 2025 года на главном телеканале страны. Олег Урушев пообещал, что лента будет очень интригующей, так как полна загадок.

"Благодарен правительству Тюменской области за то, что такие масштабные исторические проекты свершаются. Открою тайну, что согласовали еще один, уже третий. Поэтому большое кино в регионе "Романовыми" не заканчивается", – заверил Олег Урушев.