Александр Моор поздравил Центр "ВОИН" со второй годовщиной со дня создания

Инструкторы Центра "ВОИН" личным примером демонстрируют лучшие качества мужского характера. Об этом заявил Губернатор Тюменской области Александр Моор.

За два года плодотворной работы Центр "ВОИН" добился значимых успехов в патриотическом воспитании молодого поколения, отметил глава региона в видеообращении в честь второй годовщины создания Центра.

"Благодаря Центру "ВОИН" более 40 тысяч подростков уже сделали осознанный выбор – стать мужественным защитником, настоящим патриотом и достойным гражданином своей Отчизны. Желаю развития и процветания Центру на благо воспитания нового поколения молодой и сильной России", – заявил Александр Моор.

Один из инициаторов создания Центра "ВОИН", заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представителю Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в своем поздравлении отметил, что подготовку в Центре прошли уже более 40 000 курсантов и 400 инструкторов.

"Уверен в том, что курсанты, прошедшие школу центра "ВОИН" будут усерднее стараться стать сильнее, ответственнее, подготовленнее, а значит, будут делать сильнее и всю страну", – сказал Юрий Трутнев.

Евгений Бабенко