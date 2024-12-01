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Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

Александр Моор поздравил Центр "ВОИН" со второй годовщиной со дня создания

Губернатор, 12:31 01 декабря 2024

Инструкторы Центра "ВОИН" личным примером демонстрируют лучшие качества мужского характера. Об этом заявил Губернатор Тюменской области Александр Моор.

За два года плодотворной работы Центр "ВОИН" добился значимых успехов в патриотическом воспитании молодого поколения, отметил глава региона в видеообращении в честь второй годовщины создания Центра.

"Благодаря Центру "ВОИН" более 40 тысяч подростков уже сделали осознанный выбор – стать мужественным защитником, настоящим патриотом и достойным гражданином своей Отчизны. Желаю развития и процветания Центру на благо воспитания нового поколения молодой и сильной России", – заявил Александр Моор.

Один из инициаторов создания Центра "ВОИН", заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представителю Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в своем поздравлении отметил, что подготовку в Центре прошли уже более 40 000 курсантов и 400 инструкторов.

"Уверен в том, что курсанты, прошедшие школу центра "ВОИН" будут усерднее стараться стать сильнее, ответственнее, подготовленнее, а значит, будут делать сильнее и всю страну", – сказал Юрий Трутнев.

Евгений Бабенко

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