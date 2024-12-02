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Тюменская область получила 25 медалей национального чемпионата "Профессионалы"

Общество, 16:38 02 декабря 2024

t.me/dtzn_tyumen

Сборная Тюменской области завоевала 25 медалей по итогам национального чемпионата "Профессионалы" в 2024 г. В копилке достижений четыре золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

17 медалей тюменцы получили по результатам итоговых (межрегиональных) соревнований, которые прошли в июне-июле. В финале чемпионата команда Тюменской области завоевала еще восемь медалей: пять серебряных и три бронзовых.

Торжественное награждение победителей прошло в Санкт-Петербурге. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что количество компетенций в финале увеличилось: в 2023 году их было 35, в этом – уже 55. Выросло число участников финала не только из России, но и из других стран.

Финал чемпионата "Профессионалы" организован в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству.

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# профессионалы , чемпионат

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