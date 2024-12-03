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Новогодние активности ждут тюменцев в экодомах в декабре и январе

Общество, 16:58 03 декабря 2024

пресс-служба Тюменского экологического объединения | Фото: пресс-служба Тюменского экологического объединения

Новогодние мероприятия организуют в тюменских экодомах в декабре 2024 и январе 2025 года. Для гостей готовят игры, тематические викторины с призами, а также долгожданный новогодний своп — обмен маскарадными костюмами, игрушками, гирляндами и другими атрибутами праздника, сообщили в пресс-службе Тюменского экологического объединения.

"Мы хотим, чтобы предпраздничное настроение наполнилось не только волшебством и романтикой, воплощением творческой мечты, но и экологическими смыслами. Для этого нам в помощь вторичные ресурсы. Приходите, расскажем и покажем, как это сделать", - отметили организаторы.

В новогодние каникулы экодома откроют свои двери 3 января в обычном режиме: со вторника по субботу с 10 до 19 часов с перерывом на обед с 14 до 15 часов.

Уточнить расписание работы экодомов и записаться на мероприятия можно на странице Тюменского экологического объединения в соцсети "ВКонтакте".

Вход на мероприятия экодомов бесплатный. Возрастное ограничение: 0+

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# Новый год , экодом

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