Тюменцам предлагают проверить уровень правовой грамотности

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Ежегодный Всероссийский правовой диктант стартовал 3 декабря. Акция дает возможность освежить знания о Конституции РФ, основных трудовых, гражданских и семейных прав.

В этом году к "Базовому" и "Профессиональному" блокам вопросов добавляется новый – "Бизнес". В каждом их них предлагается ответить на 33 вопроса в течение часа.

Стать участником может любой желающий старше 14 лет на сайте юрдиктант.рф. После завершения тестирования можно скачать сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.

Правильные ответы на все вопросы в общем доступе будут опубликованы 13 декабря на официальном сайте акции.