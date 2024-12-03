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Тюменцам предлагают проверить уровень правовой грамотности

Общество, 16:36 03 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Ежегодный Всероссийский правовой диктант стартовал 3 декабря. Акция дает возможность освежить знания о Конституции РФ, основных трудовых, гражданских и семейных прав.

В этом году к "Базовому" и "Профессиональному" блокам вопросов добавляется новый – "Бизнес". В каждом их них предлагается ответить на 33 вопроса в течение часа.

Стать участником может любой желающий старше 14 лет на сайте юрдиктант.рф. После завершения тестирования можно скачать сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.

Правильные ответы на все вопросы в общем доступе будут опубликованы 13 декабря на официальном сайте акции.

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# диктант , правовая грамотность

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