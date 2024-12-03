Тюменцам предлагают проверить уровень правовой грамотности
Ежегодный Всероссийский правовой диктант стартовал 3 декабря. Акция дает возможность освежить знания о Конституции РФ, основных трудовых, гражданских и семейных прав.
В этом году к "Базовому" и "Профессиональному" блокам вопросов добавляется новый – "Бизнес". В каждом их них предлагается ответить на 33 вопроса в течение часа.
Стать участником может любой желающий старше 14 лет на сайте юрдиктант.рф. После завершения тестирования можно скачать сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.
Правильные ответы на все вопросы в общем доступе будут опубликованы 13 декабря на официальном сайте акции.