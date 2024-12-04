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В Тюмени откроют 112 ледовых площадок зимой

Общество, 18:51 03 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

112 ледовых площадок планируют открыть в Тюмени зимой. В том числе 90 хоккейных кортов и четыре катка, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации областного центра.

По словам руководителя управы Центрального административного округа Артема Павлюченко, работа по подготовке ледовых объектов уже началась. Улетный каток строят на Цветном бульваре, ледовые площадки - у Конторы пароходства и у моста Влюбленных. Они будут объединены единой концепцией под названием "Тюменский лед". Также в городе организуют прокат лыж.

Афиша новогодних мероприятий, мастер классов, праздничных программы можно узнать на сайте фабрикаволшебства.рф.

Информация о праздничных мероприятиях также есть на портале "Тюмень — наш дом" во вкладке "Зима".

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