Школьники Тюменской области будут создавать проекты на бесплатном трехдневном интенсиве

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Проектный интенсив "Тюмень 500" для школьников юга Тюменской области стартовал в Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участников ожидает три дня погружения в проектную деятельность под руководством опытных наставников, среди которых: директор областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова, руководитель Street Workout Сергей Мехнин, директор АНО "Содружество вожатых Ямала" Максим Артёмов, начальник отдела акселерации и образовательных программ Центра трансфера технологий ТюмГУ, разработчик и куратор курсов по проектному менеджменту, бизнес-тренер и трекер проектов Александр Ермаков и другие.

Обучение проходит на базе загородного центра "Остров детства". В первый день школьники узнают, как привлекать участников в свой проект и доносить идеи до любой аудитории, анализировать конкурентов, обсудят поиск ресурсов и применят стратегию критического мышления.

Во второй день у них состоится серия встреч с наставниками. Анастасия Егорова расскажет, как с помощью проектной деятельности выросла с управления коллективом до позиции руководителя фестиваля. Кандидат сельскохозяйственных наук, председатель Клуба Тюменских ветеринарных специалистов, член общественного совета Россельхознадзора Татьяна Кочнева объяснит, какие есть подводные камни у благотворительности и в чем заключается опасность волонтерства по отношению к бездомным животным. А организатор образовательных и культурных проектов, координатор экопросветительских проектов МОЭО "Зелёная Арктика" Юлия Агеева поделится, как при помощи проектов можно реализовать свои мечты.

Третий день будет посвящен доработке и презентации проектов, подведению итогов.

"Нам важно, чтобы ребята в рамках проектной деятельности правильно определяли проблемное поле, формулировали цели, искали ресурсы и понимали, как можно от идеи дойти до большого результата. Опыт показывает, что этот навык очень помогает в жизни, учебе и в дальнейшем в работе. Поэтому очень стараемся за три дня дать ребятам максимум пользы и знаний", — пояснила руководитель Центра по работе со школьниками "Новое движение" ТюмГУ Татьяна Вешкурцева.

Напомним, проектный интенсив "Тюмень 500" для школьников юга Тюменской области проводится бесплатно.