Музыка современных китайских композиторов прозвучит в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт с участием Тюменского филармонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Юрия Медяника и китайских музыкантов состоится в рамках перекрестного Года культуры России и Китая в Тюменской филармонии 13 декабря, сообщает пресс-служба ТКТО.



Чен Шу (скрипка) - лауреат международных конкурсов, председатель Миланского международного конкурса скрипачей и виолончелистов, приглашенный профессор Тайнаньского университета искусств. Хорошо известен в Европе и странах Азии как солист и камерный исполнитель.

Окончил консерваторию в городе Лугано (Швейцария) по классу скрипки профессора Массимо Кварта и камерного ансамбля профессора Райнера Шмидта в Базельской музыкальной академии. Чен Шу - основатель Миланского международного конкурса скрипачей и виолончелистов.



Чжан Лю (виолончель) принадлежит к числу выдающихся китайских исполнителей-виолончелистов и музыкальных деятелей. Художественный руководитель Симфонического оркестра города Цзянсу (Китай), он в настоящее время является председателем Китайского фонда развития симфонической музыки, директором Китайского симфонического союза, директором Китайского общества виолончелистов.



В концерте прозвучит музыка современных китайских композиторов - это Сяо Сю Ду и Синь Цуй.

Сяо Сю Ду - известный китайский композитор, директор музыкальной ассоциации композиторов провинции Цзянсу, директор ассоциации музыкантов города Нанкин, артистический директор и организатор многочисленных музыкальных фестивалей различного уровня.

Композитор является обладателем национальной музыкальной премии "Золотой колокольчик", удостоен различных государственных наград, в том числе – многократных премии за проекты, осуществленные в провинции Цзянсу.



Синь Цуй - выдающийся китайский композитор, директор Общества композиции и теории композиции Китайской музыкальной ассоциации, художественный руководитель группы исполнительских искусств города Цзянсу, приглашенный профессор Нанкинского университета искусств.



Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, а также на сайте.