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Тюменцев приглашают на турнир по криптографии

Общество, 10:46 09 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают стать участниками посвящённого криптографии квиз-турнира "Мир Крипто" 14 декабря, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Мероприятие проводится в честь первого руководителя Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ Александра Старовойтова.

Целью команд будет решение наибольшего количества задач. Для регистрации участникам необходимо заполнить форму до 13 декабря включительно.

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