Тюменцев приглашают на турнир по криптографии
Общество, 10:46 09 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменцев приглашают стать участниками посвящённого криптографии квиз-турнира "Мир Крипто" 14 декабря, сообщает департамент информатизации Тюменской области.
Мероприятие проводится в честь первого руководителя Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ Александра Старовойтова.
Целью команд будет решение наибольшего количества задач. Для регистрации участникам необходимо заполнить форму до 13 декабря включительно.