Кители погибших на спецоперации тюменцев передали их семьям

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Четыре кителя погибших на спецоперации тюменцев передали их семьям на акции "Мундир Героя". Форму бойцов восстанавливают со всеми знаками отличия, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Александр Шевченко, Алексей Ярковых, Артем Самарин и Бахтияр Шерманов — четверо тюменских бойцов СВО, получивших награды за мужество посмертно. Теперь их близкие смогут прикрепить медали на кители, форма будет передаваться из поколения в поколение.

В передаче участвовали председатель комитета по социальной политике Тюменской облдмы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова и специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

"Ничто не заменит отца, мужа или сына, отдавшего свою жизнь за Родину. Но есть вещи, которые позволят навсегда сохранить о них память. Китель — та тонкая нить, которая связывает с подвигом героя", - сказала Ольга Швецова.

Акция "Мундир Героя" проводится в Тюменской области с 2023 года. Кители семьям передают в Штабе общественной поддержки "Единой России".