В Тюмени частично ограничат движение на путепроводе через Транссиб

Частичное ограничение движения для транспорта введут на путепроводе через Транссибирскую магистраль с 4 по 9 декабря. С 21 до 5 часов движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении, сообщает ГУС Тюменской области.

Это связано с проведением работ по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности и предотвращения возможных аварийных ситуаций в зоне производства работ будут установлены дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.