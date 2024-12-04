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В Тюмени частично ограничат движение на путепроводе через Транссиб

Общество, 19:34 04 декабря 2024

Частичное ограничение движения для транспорта введут на путепроводе через Транссибирскую магистраль с 4 по 9 декабря. С 21 до 5 часов движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении, сообщает ГУС Тюменской области.

Это связано с проведением работ по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности и предотвращения возможных аварийных ситуаций в зоне производства работ будут установлены дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

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# ограничение движения , путепровод , Транссиб

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