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В Тюмени разыскивают водителя, который сбил ребенка

Происшествия, 19:00 04 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя, который сбил ребенка и уехал с места аварии во дворе на ул. Московский тракт, 141/3, разыскивает Госавтоинспекция Тюменской области. ДТП произошло 3 декабря около 20 часов, сообщают в ведомстве.

По предварительным данным, автомобиль "Мазда 3" синего цвета наехал на двухлетнего ребенка на самокате и скрылся с места происшествия.

Очевидцам указанного ДТП, водителям, имеющим записи происшествия с видеорегистратора, необходимо обратиться в дежурное отделение Госавтоинспекции УМВД России по региону по адресу: ул. Одесская, 16 или позвонить по телефонам: 291-210, 291-499, 291-488, либо 112.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области , розыск

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