Водителя с наркотиком в конверте задержали в Уватском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

Более 19 гр каннабиса обнаружили сотрудники полиции у водителя автомобиля Nissan Teana, остановленного для проверки документов в Уватском районе на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск.

Автоинспекторы обратили внимание на то, что 45-летний житель Омутинского района проявляет беспокойство, а также противоречиво отвечает на вопросы. В присутствии понятых в багажном отделении автомобиля полицейские обнаружили и изъяли бумажный конверт с растительным веществом внутри.

Полицейским мужчина рассказал, что нашёл конверт в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело, омутинцу грозит до трёх лет лишения свободы.