Юных тюменцев научать создавать треки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные тюменские артисты могут принять участие во втором потоке бесплатного образовательного музыкального курса "Первый трек" на онлайн-платформе "Поколение М". Курс завершится кастингом в МТС Лейбл. Лучшие участники получат сотрудничество с компанией, в том числе в формате поддержки на 360, сообщает пресс-служба МТС.

"Музыкальное направление на платформе "Поколение М" - одно из самых востребованных у тюменской молодежи. Молодые артисты на протяжении многих лет активно участвуют в проекте и становятся победителями. Новый курс "Первый трек" открывает для ребят еще больше возможностей. Помимо образовательной программы, музыканты смогут познакомиться с профессиональными наставниками, творческими единомышленниками, сделать первые шаги на пути к большой сцене. Уверена, молодые исполнители получат ценный опыт, который пригодится им в будущем", — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ребят научат создавать музыкальные треки в домашних условиях. Они узнают, откуда брать идеи для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки музыки и какие навыки развивать, чтобы добиться успеха в индустрии. В конце программы участники подготовят собственный трек и отправят его жюри. Победителями программы станут трое начинающих музыкантов, которые смогут заключить эксклюзивные контракты на дальнейшее продвижение артистов. Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков в стриминговом музыкальном сервисе Музыка, продюсирование сольных и фестивальных выступлений. На курсе будут преподавать такие популярные музыканты, как группа IOWA и коллективы Jane Air и Settlers.

Отметим, победители первого потока курса на платформе "Поколение М" уже получили творческие возможности – продюсирование сингла группой Settlers и выступление на концертах с Катей IOWA и Jane Air. Всего в первом потоке приняли участие более 1 тыс. 200 человек из российских регионов от 13 до 24 лет и старше. Среди участников также были жители других стран: Беларуси, Казахстана, Турции и Японии.