780 спортсменов приедут в Тюмень на соревнования по легкой атлетике

| Фото: Федерация легкой атлетики Тюменской области | Фото: Федерация легкой атлетики Тюменской области

XXX Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Матчевая встреча городов Сибири и Урала" пройдут в Тюмени в Легкоатлетическом манеже 7 и 8 декабря. Участниками станут более 780 легкоатлетов от 13 до 18 лет из 11 субъектов России, сообщает пресс-служба администрации города.

"Такое количество спортсменов на наших ежегодных всероссийских стартах — впервые после пандемии. Рекорд был ранее, приезжало около 900 ребят. Поэтому мы предполагаем, что в следующем году побьем свой же рекорд по количеству участвующих", - сказал исполнительный директор Федерации лёгкой атлетики Тюменской области Максим Важенин.

Спортсмены покажут свою выносливость в беге на 60, 300, 600, 1 тыс. и 3 тыс. метров, прыжках в длину, высоту и тройных прыжках.