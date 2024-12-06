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Тюменские НКО могут поучаствовать в грантовом конкурсе фонда Потанина

Общество, 11:19 06 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 17 декабря продлится прием заявок на конкурсы благотворительной программы "Музей без границ". Поучаствовать можно в четырех номинация: "Музей 4.0", "Индустриальный эксперимент", "Креативный музей", "Спорт для всех", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Кроме того, до 12 декабря открыт прием заявок на конкурс "Спорт для всех" благотворительной программы "Сила спорта". Поддержку могут получить некоммерческие организации, продвигающие инициативы по развитию социального спорта.

Предусмотрена и грантовая поддержка для преподавателей стипендиальной программы Владимира Потанина. Прием заявок на конкурс для преподавателей продлится до 14 января 2025 года.

Подать заявку и узнать дополнительную информацию о конкурсах можно на портале фонда по ссылке.

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