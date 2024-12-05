Максим Афанасьев: новый пляж в Тюмени будет культурной экосредой

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Буйки с поплавками для детской и взрослых зон, пост спасателя, пляжные кабинки, туалет, игровые площадки появятся на пляже, который в пилотном варианте откроют в Тюмени летом 2025 года.

О создании долгожданного места отдыха глава города Максим Афанасьев рассказал в ходе прямой линии 3 декабря.

Возможно, такой объект в городе будет не один. Первой пробной локацией определено озеро Круглое, расположенное на прилегающей к парку Юрия Гагарина территории, непосредственно за строящимся кампусом.

В 2025 году прошло обследование акватории, проверено качество воды. На момент проверки все соответствовало требованиям, позволяющим купаться.

"К пляжу нельзя будет приехать на автомобиле. Это сделано целенаправленно. Пляж должен быть культурной экосредой. Учитывая, что мы будем обустраивать территорию парка Гагарина, здесь все должно быть цивилизованно. Есть мнение, что если это городской пляж, он должен быть бесплатным. Мы еще не ответили себе на этот вопрос", — поделился глава города.

Плата нужна, чтобы не было переполненности. Возможно, взимать ее будут только за сервисы, например, за аренду лежаков.

Второй площадкой для обустройства пляжа может стать Нижнее Кривое, расположенное неподалеку от Салаирского тракта. В 2025 году эту территорию бывшего пионерского лагеря будут прорабатывать с точки зрения планировки, концепции. В 2026 планируют "заходить" в бюджет.

Мэр добавил, что нельзя сказать, что в Тюмени негде купаться. В границах города есть пять частных пляжей. Шестой, примыкающий к Тюмени, находится в Тюменском районе.

Инна Пахомова