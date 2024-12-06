  • 6 декабря 20246.12.2024пятница
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер западный

Молодежь Краснодона осваивает медиасферу благодаря поддержке Тюменской области

Общество, 10:24 06 декабря 2024

Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте | Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте

Молодежь Краснодона записывает подкасты в медиастудии, созданной в рамках поддержки от Росмолодежи. Проект стал победителем Всероссийского конкурса в рамках "Паблик-арт выходных" в Тюмени.

Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте | Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте

На средства гранта автор идеи Дарья Магрело открыла студию "#НаМолодежном". Пространство рассчитано на ребят в возрасте от 14 до 35 лет, которым интересна медиасфера, передает сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте.

"Спасибо большое Тюменской области, холдингу "Сибинформбюро". И ребятам спасибо, которые приехали к нам на помощь от "Тюменского времени", руководителю мультицентра "Моя территория" Айгерим Уакпаевой. За то, что помогла с грантом, помогла реализовать эту идею. Спасибо большое тюменцам. Хотелось бы и дальше сотрудничать", - поделилась Дарья Магрело.

Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте | Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Краснодон , медиа , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 06.12.2024Наряд ДПС патрулирует трассу Тюмень – Омск из-за сложных погодных условий
12:03 06.12.2024Петр Вагин рассказал о проектах инициативного бюджетирования в Тобольске в 2025 году
11:52 06.12.2024Фестиваль "Добро без границ" в Тюмени объединит волонтеров всего региона
11:41 06.12.2024Любители зимнего плавания поборются за Кубок Героя России Рустама Сайфуллина