Молодежь Краснодона осваивает медиасферу благодаря поддержке Тюменской области

| Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте | Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте

Молодежь Краснодона записывает подкасты в медиастудии, созданной в рамках поддержки от Росмолодежи. Проект стал победителем Всероссийского конкурса в рамках "Паблик-арт выходных" в Тюмени.

| Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте | Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте

На средства гранта автор идеи Дарья Магрело открыла студию "#НаМолодежном". Пространство рассчитано на ребят в возрасте от 14 до 35 лет, которым интересна медиасфера, передает сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте.

"Спасибо большое Тюменской области, холдингу "Сибинформбюро". И ребятам спасибо, которые приехали к нам на помощь от "Тюменского времени", руководителю мультицентра "Моя территория" Айгерим Уакпаевой. За то, что помогла с грантом, помогла реализовать эту идею. Спасибо большое тюменцам. Хотелось бы и дальше сотрудничать", - поделилась Дарья Магрело.