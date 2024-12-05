Окопные свечи и сети для бойцов на СВО делают в Армизонском районе
Общество, 18:33 05 декабря 2024
| Фото: ИИЦ "Армизонский вестник".
Фольклорная группа "Рябинушка" из Армизонского района поддерживает участников СВО
Жительницы с. Красноорловское вместе с неравнодушными земляками плетут маскировочные сети, мастерят окопные свечи.
Также армизонцы собирают продукты, медикаменты и другие необходимые бойцам на передовой вещи.
"Эти женщины по-другому уже не умеют жить. Равнодушие для них неприемлемо", - рассказала глава Красноорловского сельского поселения Ирина Богданова.
В поселении также создана группа "СвоихНебросаем", в которой местные жители координируют работу по поддержке военнослужащих в зоне СВО.