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До 16 градусов мороза ожидается в Тюменской области в выходные

Общество, 10:46 06 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Морозная погода ожидается в Тюменской области в ближайшие выходные, 7 и 8 декабря. По данным центра Фобос, в среднем по региону дневная температура воздуха составит от 8 до 10 градусов ноже ноля. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 14, а в северных районах – до минус 16 градусов. Осадки в эти дни маловероятны.

В Тюмени 7 декабря в течение суток на фоне повышенного атмосферного давления ожидается малооблачная погода. Ночью и днем – от 7 до 9 градусов мороза, ветер западный, 3 метра в секунду.

8 декабря атмосферное давление будет повышено, ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров покажут минус 8, ночью - минус 14. Ветер слабый южного направления.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. 9 и 10 декабря в дневные часы показания термометров составят от 8 до 10 градусов мороза, ночью – до минус 12. Ветер юго-западный, умеренный.

Любовь Голышева

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