Любители зимнего плавания поборются за Кубок Героя России Рустама Сайфуллина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортсменов из разных регионов страны соберет фестиваль зимней аквакультуры "Нехолодно" в Тюмени, приуроченный ко Дню героев Отечества. В его рамках с 6 по 8 декабря пройдет чемпионат региона по зимнему плаванию и открытый Кубок Героя России Рустама Сайфуллина.

Соревнования начнутся на базе "Озеро чемпионов" 6 декабря в 15 часов. Первые спортсмены начнут заплыв на 400 метров. Традиционно смельчаки преодолевают эту дистанцию за 10-12 минут.

Официальное открытие фестиваля назначено на 7 декабря на 11 часов. Организаторы приглашают всех желающих.

"На открытии выступит Герой России Рустам Сайфуллин. Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища продемонстрируют большое показательное выступление: проплывут в обмундировании, с автоматами. Всего ожидаем более 300 человек, в том числе спортсменов из Беларуси и Казахстана", – поделился председатель Федерации зимнего плавания Тюменской области Алексей Патуров.

Пловцам предстоит преодолеть дистанции на 25, 50, 100 и 200 метров. Зрители увидят заплывы в стилях брасс, кроль, баттерфляй.

Присоединятся к фестивалю и участники проекта "Аквамен в Антарктиде". 7 и 8 декабря паралимпийцы пройдут отбор для заплыва на северном полюсе, среди них — представители Тюменской области и Москвы. Выбирать смельчаков будут исходя из их выносливости и холодовой нагрузки.

"В Антарктиде будет очень длительный заплыв, а температура там ниже, чем здесь", – добавил Алексей Патуров.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин