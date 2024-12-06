Водоснабжение в районе ул. Механической восстановят к утру 7 декабря

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Водоснабжение многоквартирного дома по ул. Республики, 131 и детского сада № 51 в Тюмени временно ограничено из-за утечки из водопровода. Восстановительные работы завершат до 10 часов 7 декабря.

Утечка произошла утром 6 декабря на сетях в районе ул. Механической - с торца дома № 120а по ул. Холодильной. Специалисты "Тюмень Водоканала" локализовали проблему и приступили к устранению повреждения на водопроводной трубе.

На месте работают две бригады, задействована необходимая техника, сообщает пресс-служба регионального департамента ЖКХ.