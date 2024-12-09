В Тюмени подведут итоги акселератора креативных индустрий

| Фото: vk.com/tarkitmn | Фото: vk.com/tarkitmn

Закрытие проекта "Акселератор креативных индустрий-2024" начнется в мультицентре "Контора пароходства" 12 декабря в 19 часов. 17 участников представят свои проекты, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

"Это событие завершает двухмесячный образовательный интенсив, направленный на повышение управленческих компетенций участников, укрепление регионального сообщества креативных индустрий и создание новых конкурентоспособных продуктов. В акселератор были отобраны 17 участников из 40 заявленных. Все они представители малого и среднего бизнеса и самозанятые, чья деятельность связана с разными направлениями креативных индустрий. Участники проекта прослушали образовательные лекции по генерации идей, маркетингу, продажам, финансам, экспорту. Посетили мастер-классы экспертов, работали с наставниками и участвовали в нетворкинге", - рассказали организаторы.

На итоговом мероприятии выпускники акселератора представят результаты обучения экспертам и наставникам.

За дополнительной информации обращаться по телефону: +7 (922) 045-06-66, Анна Белошапкина.