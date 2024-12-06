В Заводоуковском округе открыли еще один Центр детских инициатив

| Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского округа | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского округа

Ещё один Центр детских инициатив открыли в Бигилинской школе Заводоуковского округа 6 декабря. Со старшеклассниками провели "Разговоры о важном", где они узнали о перспективах, которые есть в округе, востребованных специальностях, планируемом благоустройстве, местных мастерах, которые создают арт-объекты.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

"От души пожелала школьникам использовать центр максимально полезно, а главное — иметь желание творить и дерзать", - добавила Светлана Касенова.

Она надеется, что школьники после получения высшего и среднего образования вернутся на малую родину, где есть комфортные условия для жизни, работы и воспитания детей.