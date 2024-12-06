"По зову сЕРдца" объединило около 240 женщин Тюменской области

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Около 240 женщин из 26 муниципалитетов Тюменской области объединило мероприятие "По зову сЕРдца", которое провело "Женское движение Единой России" в ДК “Поиск” 5 декабря.

Как сообщили в Тюменской городской думе, в начале наградили победителей и участников конкурса "Территория образцового содержания" среди врачебных амбулаторий и ФАПов.

Координатор федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" в Тюменской области, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова подчеркнула, что, сделали участники конкурса, подчеркивает их неравнодушное отношение к своей работе и землякам. Эти люди искренне любят свою малую родину и дело, которым они занимаются, заявила она.

Впервые конкурс прошел в 2023 году, а в 2024 получил продолжение. В этот раз на звание образцовой территории претендовали 102 ФАПа и амбулатории.

После торжественной части женщины приняли участие в стратегической сессии "Об образе женщины-политика" и в обучающем практикуме "Мягкая сила России". На стратсессии обсудили актуальный образ женщины в политике. Во время мозгового штурма в группах рассмотрели, какой она является сегодня и каковы составляющие ее идеального образа, обсудили точки развития и составили перечень предлагаемых проектов. В рамках практикума прошли три мастер-класса по макияжу, имиджу, деловому и светскому этикету.

На площадке дома культуры все время работала тематическая площадка "Тюменский махровый ковер", рукодельницы региона представляли уникальные изделия ручной работы.

В конце подвели итоги работы партийного проекта за год.

“Вместе мы реализовываем актуальные, масштабные, значимые проекты, которые затрагивают жизни и судьбы жителей нашего региона: от глубинок до областной столицы. Такие встречи каждый раз подтверждают необходимость нашего участия в политической и социальной сферах и еще больше вдохновляют на общественную работу. От имени коллег по партийной деятельности благодарю единомышленниц и всех, кто поддерживает наше движение!”, — произнесла Светлана Иванова.