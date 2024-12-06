Александр Моор и Дмитрий Чернышенко побывали в штабе “Движения первых” Тюменской области

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко побывали в региональном штабе "Движения первых" 6 декабря.

“Это место, где всегда кипит энергия. Ребята постоянно трудятся над важными социальными проектами”, – написал в Telegram-канале глава региона Александр Моор.

Губернатор и Дмитрий Чернышенко поздравили активистов и добровольцев с прошедшим Днем волонтера, пожелали удачи во всех начинаниях.

По данным информационного центра правительства региона, в Тюменской области действуют около 300 отделений "Движения первых", объединяющих более 110 тыс. 500 школьников и учащихся колледжей и техникумов.

Видео из Telegram-канала Александра Моора