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Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков и Александр Моор проверили готовность главного корпуса ТюмГУ

Общество, 23:29 06 декабря 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр образования и науки РФ Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор проверили готовность к открытию нового здания главного корпуса Тюменского государственного университета, сообщает информационный центр правительства региона.

Здание общей площадью более 33 тыс. квадратных метров возведено за счет федерального и регионального бюджетов. Здесь расположены 55 учебных и лекционных аудиторий, 15 студенческих и преподавательских коворкингов, 15 компьютерных классов, два выставочных пространства, концертный зал более чем на 500 мест и даже книжный магазин. Имеются столовая на 200 мест, автоматизированный гардероб, подземная парковка.

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Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков и Александр Моор оценили возможности для использования самых передовых образовательных форматов и технологий, которые созданы в новом корпусе.

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# Александр Моор , Валерий Фальков , Дмитрий Чернышенко

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