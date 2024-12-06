Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков и Александр Моор проверили готовность главного корпуса ТюмГУ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр образования и науки РФ Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор проверили готовность к открытию нового здания главного корпуса Тюменского государственного университета, сообщает информационный центр правительства региона.

Здание общей площадью более 33 тыс. квадратных метров возведено за счет федерального и регионального бюджетов. Здесь расположены 55 учебных и лекционных аудиторий, 15 студенческих и преподавательских коворкингов, 15 компьютерных классов, два выставочных пространства, концертный зал более чем на 500 мест и даже книжный магазин. Имеются столовая на 200 мест, автоматизированный гардероб, подземная парковка.

Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков и Александр Моор оценили возможности для использования самых передовых образовательных форматов и технологий, которые созданы в новом корпусе.