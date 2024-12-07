Офтальмологи тюменской больницы спасли жизнь новорождённому

| Фото: пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

Жизнь новорождённому с врождённым заболеванием глаз спасли врачи детского стационара Областной клинической больницы №2 в Тюмени.

Жительница Ишима после родов заметила у ребенка естественный отёк лица, но когда он сошёл, то в уголке глаза стало видно подкожное новообразование.

Почти сразу появилось покраснение и гнойные выделения. В поликлинике по месту жительства врач выставил диагноз и направил в ОКБ №2 для дальнейшего лечения.

После осмотра маленького пациента в срочно госпитализировали в отделение патологии новорождённых. Ситуацию осложняло то, что из-за нагноения инфекция распространялась по организму, что крайне опасно для малыша.

"Команда офтальмологов приняла решение о проведении многоэтапного лечения, — рассказала врач Анастасия Голубева. - Первым дело важно было остановить распространение инфекции".

Врачи провели вскрытие флегмоны, после чего была назначена антибактериальная терапия. На втором этапе ребёнку провели зондирование слезно-носового канала с двух сторон для оттока жидкости.

После операции малыш быстро пошёл на поправку и был выписан домой совершенно здоровым, отметили в пресс-службе Областной клинической больницы №2.