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Более 8,6 тысяч деревьев высадят в Тюмени в 2025 году

Общество, 12:05 07 декабря 2024

скриншот видео из Телеграм-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: скриншот видео из Телеграм-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Более 8,6 тыс. деревьев высадят в Тюмени в 2025 году, на озеленение областного центра потратят 123 млн рублей. 629 зелёных насаждений "поселятся" во дворах.

Кроме того, в дворовых территориях появится 545 погонных метров живой изгороди. В 2024 году Тюмень "приросла" 8 тыс. 563 саженцами.

Всего с 2011 года на территории города обосновалось 68 тыс. 303 дерева, по итогам 2025 года будет 76 тыс. 932. Мероприятия по озеленению в 2025 году запланированы при благоустройстве 30 дворов и общественных территорий, пишет Вслух.ру

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# деревья , озеленение

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