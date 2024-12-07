Тюменец вынес два флакона духов из парфюмерного магазина

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменец вернулся на место преступления и был задержан нарядом полиции. По факту кражи из парфюмерного магазина возбуждено уголовное дело.

В правоохранительные органы обратились сотрудники магазина, расположенного по ул. Орджоникидзе. Продавцы сообщили, что в торговом зале может находиться причастный к краже.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. 42-летний мужчина признался в содеянном. Установлено, что ранее тюменец пришел в торговую точку, взял с прилавка два флакона парфюмерной продукции и ушёл, не расплатившись.

Через некоторое время мужчина вновь решил совершить кражу в данном магазине. Продавцы торговой сети узнали злоумышленника и немедленно сообщили в полицию.