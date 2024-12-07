Четырёх человек спасли пожарные в Ялутровске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь техногенных пожаров зафиксировано на территории Тюменской области за минувшие сутки 6 декабря, сообщает региональное Управление МЧС России.

Утром поступило сообщение о пожаре на ул. Ленинградской в пос. Винзили Тюменского района. Огнём было охвачено всё здание на площади 66 кв. м. Пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Около 15 часов поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома, на ул. Новикова в Ялуторовске. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 50 кв. м.

Огнеборцам удалось спасти четырёх человек. К сожалению, есть один пострадавший. Причина пожара – также короткое замыкание электропроводки.

Ночью произошёл пожар в СНТ "Разбахта". На ул. Центральной загорелась хозяйственная постройка. Огнем повредил строения на общей площади 300 кв. м.