Археологи ТюмГУ изучили строительные работы на Усть-Терсюкском городище

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Строительные работы на Усть-Терсюкском городище изучили археологи Тюменского госуниверситета. Их работа может пролить свет на уровень технического оснащения, социальную стратификацию общества, характер военных конфликтов и участников борьбы за ресурсы.

Опорным памятником для изучения можно считать Усть-Терсюкское городище в Курганской области, на котором в 2024 году лабораторией археологии и этнографии ТюмГУ были продолжены работы по изучению оборонительных линий. Проведён анализ выявленных ходе раскопок объектов, в том числе, почвоведческий, для отдельных сооружений получены датировки.

Так, было установлено, что каждый последующий эпизод в строительстве фортификаций Усть-Терсюкского городища отличается увеличением трудозатрат и документирован следами штурма в виде наконечников стрел.

Во время исследований были обнаружены разновременные остатки фортификационного строительства на внешней площадке Усть-Терсюкского городища в позднем железном веке, на особенно благоприятном для контроля за долиной реки Исеть с её притоками и старицами. Установлено, что изначально, в IV—V веках, посёлок был обведён крутым срезом скатапо склонам логов и укреплён частоколом.

После пожара и краткого запустения в VI—IX веках люди вернулись на городище. Вал снова был надстроен и сделан новый ров. Судя по тому, что стена городища была с выраженными углами, можно предположить наличие башни, вероятные следы которой зафиксированы в виде прямоугольной линзы по верху вала.

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Наиболее масштабные укрепления сделаны с восточной напольной стороны на линии потенциального фронтального наступления противника. Прослойки дерна в стратиграфическом разрезе говорят о многолетнем строительстве вала.

Среди находок, относимых к раннему средневековью, на городище преобладают артефакты бакальской археологической культуры. Встречаются единичные фрагменты посуды других культур. Яркие находки этого периода — фрагменты геральдических поясов VI—VIII веков.

На склоне бакальского вала зафиксированы поздние напластования, соотносимые с периодом развитого Средневековья, что подтверждается находками юдинской посуды, фрагментами медных булгарских котлов, а также железного черешкового долотовидного наконечника стрелы.

Время второй половины XI—XIII веков хорошо представлены сооружениями, комплексами материальной культуры и сериями радиоуглеродных дат с жилой площадки городища. В этот период не возводились новые оборонительные конструкции. Носители юдинской культуры укрепляли уже существующие руины вала дерновыми кирпичами.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда "Оборонительная архитектура западносибирских городищ раннего средневековья".