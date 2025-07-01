В Тюменской области зарегистрировали 9,9 тысячи договоров "долевки" за полгода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировали в Тюменской области с января по июнь. Это на пять тысяч меньше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает управление Росреестра по Тюменской области, количество зарегистрированных ипотек составило 28 тыс. – прирост по сравнению с первыми шестью месяцами 2024 г. в 4,9 раза.

Всего управление оформило 61,8 тыс. прав на объекты нежилого фонда, приняло 765,2 тыс. решений об осуществлении кадастрового учета, регистрации прав. Динамика роста — 38 %.