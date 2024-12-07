Фестиваль зимней аквакультуры "Нехолодно" проходит в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Масштабный фестиваль зимней аквакультуры "Нехолодно" проходит на базе моржей "Озеро чемпионов" в Тюмени. Торжественное открытие состоялось 7 декабря.

Честь открыть фестиваль выпала Герою России Рустаму Сайфуллину. Он выразил благодарность спортсменам, которые приехали на соревнования.

Отдельно в ходе церемонии открытия Сайфуллин остановился на духе сибиряка, который являет собой стальной характер, и провел параллели между прошлым и настоящим.

Мероприятие, которое проходит на "Озере чемпионов", по его словам, имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения.

"Во время обороны Москвы в 1941 году в Сибири было сформировано много дивизий, полков, которые участвовали в защите Родины. 16-й армией командовал дважды Герой Советского Союза Константин Рокоссовский. Между населенным пунктом Нахабино и Дедовском есть памятник воинам-сибирякам. Там на плитах выбито, какие части формировались. И сейчас сибиряки отважно, умело, с честью и гордостью выполняют все поставленные задачи в зоне специльной военной операции", — сказал Герой России.

Отметим, концепция события посвящена празднованию Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Тюменский фестиваль зимней аквакультуры включил множество активностей, локаций с уклоном на патриотическое воспитание.

Так, до официального открытия гостей под задорные песни развлекали сибирские казаки. Они продемонстрировали фланкировку шашкой, упражнение с бревном и многое другое.

Бурные эмоции у зрителей вызвали выступления курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, которые проплыли дистанцию в обмундировании. Также они показали инсценировку боя. По сценарию, подразделению инженерной разведки была поставлена боевая задача - подорвать "мост" и тем самым остановить контрнаступление противника.

Комментировал происходящее на льду Герой России Рустам Сайфуллин. "Выдвигается инженерная группа. У нее с собой боеприпасы для закладки и уничтожения моста противника. Вражеские дроны кружат над нашей группой с целью выявить и уничтожить, но это не останавливает доблестных бойцов-сибиряков", — произнес он.

Гости фестиваля увидели перестрелку, дымовую завесу. В итоге опоры моста "подорвали", враг был остановлен. Зрители с берега аплодировали курсантам.

Также в рамках фестиваля все могли присоединиться к плетению маскировочной сети. На ленточках желающие могли оставить пожелания для бойцов. Все, что тюменцы успеют сделать за дни фестиваля, отправят на фронт.

Соренования по зимнему плаванию проходят в трех вариациях. На чемпионате Тюменской области выявляют сильнейших спорстменов, они впоследствии войдут в сборную команду, которая представит регион на соревнованиях и чемпионате федерального уровня в 2025 году.

На Межрегиональном кубке по зимнему плаванию развернется жаркая борьба представителей разных регионов за главный приз - Кубок Героя России Рустама Сайфуллина.

В областную столицу съехались спортсмены из Пермского, Приморского края, Омской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Московской, Калужской областей, ХМАО-Югры, ЯНАО, Республики Башкортостан, Республики Беларуси, Санкт-Петербурга и других субъектов.

Также 7 декабря в рамках фестиваля "Нехолодно" продолжаются заплывы параспортсменов для проекта "Аквамен в Антарктиде". Отборочные туры проходят с 6 декабря.

"Вчера наш аквамен — Виталий Кочнев — проплыл 400 метров. То, что он может это сделать, мы уверены и так. Необходимо было отработать моменты выхода из состояния охлаждения. Вчера провели реабилитацию спортсмена в наших условиях. Мы знаем, как это делать. Все прошло положительно. Терморегуляция у спортсмена хорошая. Выход из холодового охлаждения был приличный. Все нормально. Для заплыва в Антарктиде кандидата сильнее Виталия не нашлось", — поделился исполнительный директор центра "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков.

В дни проведения фестиваля зимнего плавания будут отбирать еще несколько претендентов из числа людей с ограниченными возможностями здоровья для заплывов в Чили, Перу, Аргентину.

У Виталия Кочнева — повреждение позвоночника. Травму получил в 1995 году. Зимним плаванием мужчина увлекается с 2018 года. Пловец участвовал в супермарафонах, международных турнирах. В 2022 году он успешно выступил в национальном чемпионате по плаванию в открытой воде в Чили.

"Накануне перед отбором попробовал воду, она показалась мне жесткой, было тяжело. Вода температурой ноль градусов в разных местах воспринимается по-разному. Поэтому я очень переживал, как будет на испытаниях. Но вчера поплыл хорошо, вообще отлично", — поделился спортсмен.

Инна Пахомова