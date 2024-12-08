Клетки в предраковом состоянии выявили у пациентки врачи Тобольска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клетки в предраковом состоянии выявили у пациентки врачи Тобольска. Акушерка кабинета раннего выявления заболеваний Областной больницы № 3 Руслана Бабичева обратила внимание на симптомы. Исследование подтвердило ее предположение, сообщает медучреждение.

Поскольку пять лет назад у пациентки диагностировали хроническое заболевание, при котором происходит атрофия кожи и слизистой оболочки вульвы, ей назначили дополнительные исследования. Также ей предстоит пройти лечение, которое направлено на предотвращение прогрессирования патологических изменений и восстановление здоровья тканей.

В медучреждении отметили, что изменения обнаружили во время диспансеризации. Этот случай подтверждает важность регулярных медосмотров.