Клетки в предраковом состоянии выявили у пациентки врачи Тобольска
Клетки в предраковом состоянии выявили у пациентки врачи Тобольска. Акушерка кабинета раннего выявления заболеваний Областной больницы № 3 Руслана Бабичева обратила внимание на симптомы. Исследование подтвердило ее предположение, сообщает медучреждение.
Поскольку пять лет назад у пациентки диагностировали хроническое заболевание, при котором происходит атрофия кожи и слизистой оболочки вульвы, ей назначили дополнительные исследования. Также ей предстоит пройти лечение, которое направлено на предотвращение прогрессирования патологических изменений и восстановление здоровья тканей.
В медучреждении отметили, что изменения обнаружили во время диспансеризации. Этот случай подтверждает важность регулярных медосмотров.