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В Тюменской области за пять лет после ремонта открыли 12 центров культурного развития

Губернатор, 10:05 08 декабря 2024

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

12 центров культурного развития отремонтировали в Тюменской области за пять лет по нацпроекту "Культура". А также 13 модельных библиотек, создали 34 виртуальных концертных зала, открыли 17 кинозалов и обеспечили инструментами все 28 детских школ искусств. Техническое оснащение получили и муниципальные музеи.

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, оценивая итоги поездки в Тобольский район.

"Когда был в Тобольске, заехал в деревню Загваздина Тобольского района поздравить местных жителей с открытием сельского клуба. Буквально за год здание 1969 года постройки изменилось до неузнаваемости. От старого остались только стены. После реконструкции внешний вид клуба и внутреннее убранство вызывают восхищение. Современный дизайн интерьера, новая мебель, звук, свет — всё на уровне", - отметил глава региона.

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

По оценке Александра Моора, в деревне Загваздина живут очень активные и творческие люди. В клубе десять кружков по интересам, есть свой хор: "Поэтому клуб точно простаивать не будет".

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# Александр Моор , национальный проект Культура , Тобольский район

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