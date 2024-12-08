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В центре "Родник" под Тюменью проводят социокультурную реабилитацию

Общество, 13:47 08 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социокультурную реабилитацию проводят в центре комплексной реабилитации "Родник" под Тюменью. Это помогает юным пациентам всесторонне развиваться, сообщает областное учреждение.

Эффективнее всего пример гостей и друзей "Родника". К примеру, концерт воспитанников Детской школы искусств "Гармония" посетили участники проекта "Ступени" - программы реабилитации и индивидуального сопровождения подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ.

А в Международный день инвалидов для подопечных "Родника" провели мастер-класс "Битва за Русь" от Исторического парка "Россия – Моя история". Ребята узнали много нового о вооружении средневековых рыцарей и витязей, познакомились с предметами облачения русских и монгольских воинов и даже примерили элементы доспехов.

"Это симбиоз различных видов работы с детьми: живой рассказ и обучение средневековой тактике боя. Дети смогли почувствовать себя тевтонским рыцарем и монгольским кочевником", — рассказала ведущий специалист по социокультурной реабилитации центра "Родник" Анна Конушина.

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# культура , социальная реабилитация , центр Родник

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