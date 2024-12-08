Госнаградами поощрил Владимир Путин жителей Тюменской области
Общество, 11:24 08 декабря 2024
| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области
Государственным наградами поощрил президент России Владимир Путин жителей Тюменской области. Медалью ордена "Родительская слава" – Сергея и Юлию Борисовых, Мовлу Закриеву, Элину Исмаилову, Алмаза и Махрусю Саитовых, сообщает информационный центр регионального правительства.
Почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" присвоено машинисту копра филиала АО "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-36" Николаю Королеву.
Отметим, Указ президента РФ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" размещен на портале правовой информации.