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Каток "Сердце Тюмени": Александр Андросов расставил точки над "i"

Общество, 17:53 08 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самый большой каток "Сердце Тюмени" создали частный инвестор при поддержке застройщика – компании "Мидгард". Девелопер предоставил в пользование землю, где расположен ледовый корт.

Как сообщил предприниматель, директор катка "Сердце Тюмени" Александр Андросов, разговоры о стоимости объекта, превышающей 160 млн рублей, не обоснованы. Сумма стала фигурировать после того, как московский эксперт оценил, в какую сумму могло обойтись строительство такого катка. Но он не учел тип объекта.

"Я уверен, что московский эксперт посчитал каток с искусственным охлаждением льда. Мы находимся в Сибири, поэтому у нас каток естественного охлаждения и понятно, что речи не идет о каком-то "космическом" бюджете. Бюджет нашего запуска "Сердца Сибири" в разы меньше", - подчеркнул Александр Андросов.

Также он прокомментировал форму самого катка. Аномально теплая зима задержала запуск главной части катка: "Мы его еще не запустили, только обозначили контуры. И сердце уже практически приобрело свой окончательный вид. Уже в следующую субботу все увидят его в идеальном состоянии. Скоро все будет так, как мы задумали!".

Он поделился в своих социальных сетях видео и фотографиями катка, которые сделали его подписчики из самолетов.

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# Александр Андросов , каток

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