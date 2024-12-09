Циклон принесёт в Тюменскую область потепление и снег

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потепление прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшую неделю, с 9 по 15 декабря. По данным центра Фобос, на погоду в регионе повлияет циклон, дневная температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов, в отдельные дни пройдёт снег.

В Тюмени 9 декабря днём и ночью ожидается переменная облачность, температура от 6 до 9 градусов мороза. Ветер южный, шесть метров в секунду.

10 и 11 декабря температура воздуха составит от 4 до 6 градусов ниже ноля. Пройдёт небольшой снег, возможен туман. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

12 и 13 декабря в дневные часы потеплеет до минус 2, ночью ожидается 5 градусов мороза. Вероятность осадков сохранится, в утренние часы - туман. Ветер сменит направление с южного на юго-восточное.

В выходные дни, 14 и 15 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность, снег, утренний туман. В субботу дневная температура воздуха составит минус 5 градусов, в воскресенье - минус 12. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 14 градусов. Ветер восточный, 7 метров в секунду.

Любовь Голышева