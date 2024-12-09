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12,5 лет колонии на двоих получили закладчики-сожители в Тюмени

Происшествия, 15:54 09 декабря 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Более 12 лет колонии на двоих получили закладчики-сожители, прятавшие наркотики по тайникам на территории Тюмени, сообщает областная прокуратура.

В суде установлено, что в мае мужчина и женщина через интернет вступили в сговор с неизвестным лицом для сбыта метадона в роли закладчиков.

Получив крупную партию наркотика, они расфасовали его и разложили по пяти тайникам, но их задержали. Из незаконного оборота изъято более 95 гр наркотика.

Суд назначил виновной шесть лет лишения свободы, мужчине - шесть с половиной лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

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# наркотики , прокуратура , Росреестр , суд , уголовное дело

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