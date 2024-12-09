Тюменские и тобольские врачи спасли новорожденного со сложным пороком сердца

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Врачи трех клиник Тюмени и Тобольска боролись за жизнь новорожденного малыша с сердечной патологией. В итоге ребенка удалось спасти, он набирается сил и скоро отправится домой.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, маленький Марк появился на свет в Тобольске. Медиков насторожило низкое содержание кислорода в крови новорожденного - ситуация выглядела нетипичной для заболеваний дыхательной системы. Врачи связались с профильным специалистом Тюменского Перинатального центра Дмитрием Лысенко. В итоге у ребенка заподозрили один из самых сложных кардиодефектов - транспозицию магистральных артерий. Без операции такое заболевание несовместимо с жизнью.

До прибытия специализированной бригады мальчику поставили специальный препарат для расширения аортального протока и постоянно контролировали все ключевые показатели. В экстренном порядке Марка доставили в ОКБ № 1, здесь диагноз подтвердили. Операция длилась восемь часов.

Как рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением больницы, главный детский кардиохирург Тюменской области и УФО Кирилл Горбатиков, это было сложное вмешательство с использованием искусственного кровообращения на крошечном сердечке. В результате врачам удалось скорректировать расположение артерий.

Послеоперационный период протекал тяжело: такое вмешательство на открытом сердце - серьезное испытание для организма. Спустя несколько недель терапии и круглосуточного наблюдения малыш начал дышать сам. В стабильном состоянии его доставили в Перинатальный центр для дальнейшего лечения.

"На сегодняшний день признаков сердечной недостаточности нет, малыш набирается сил. Если его показатели и дальше будут нас так радовать, то через несколько дней мы отпустим его домой. Это отличный результат лечения", - сказала врач-неонатолог Марина Виноградова.