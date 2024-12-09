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Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил бойцов с Днем Героев Отечества

Общество, 14:48 09 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий присоединился к марафону звонков и поздравил бойцов СВО и иерея Владимира Язова с Днем Героев Отчества, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Вы неоднократно посещали бойцов в зоне специальной военной операции. Я хотел бы поздравить вас с этим днем. Передайте поздравления всем, кого вы духовно поддерживаете. Для нас они герои и защитники нашего Отечества", - обратился к иерею митрополит Димитрий.

Отметим, марафон звонков героям запустил губернатор Тюменской области Александр Моор. Сегодня в 17 часов в эфире ОТР выйдет специальная программа, гостями которой станут родные и близкие Героев Отечества.

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# День Героев Отечества , митрополит Димитрий , СВО

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